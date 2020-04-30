Экономика

12:15 30.04.2020

ВВП еврозоны в I квартале упал на рекордные 3,8%, ожидалось снижение на 3,5%

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ВВП еврозоны в I квартале упал на рекордные 3,8%, ожидалось снижение на 3,5%

Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2020 года сократилась на 3,8%, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Это самое существенное падение с начала учета показателя в 1995 году.

В годовом выражении ВВП еврозоны сократился на 3,3%.

Аналитики в среднем ожидали падения первого показателя на 3,5%, второго - на 3,1%, согласно Trading Economics.

В четвертом квартале 2019 года экономика еврозоны выросла на 0,1% относительно предыдущего квартала и на 1% в годовом выражении.

Теги: #ес #ввп
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