Экономика

12:05 30.04.2020

"Укрспирт" поставил 4 млн л сырья для антисептиков, завершил его производство

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"Укрспирт" поставил 4 млн л сырья для антисептиков, завершил его производство

Госпредприятие "Укрспирт" со 2 по 30 апреля поставило украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в четверг, 30 апреля, заканчивается срок, на который законодательно введено производство сырья для антисептиков на базе заводов "Укрспирта".

Так, в период со 2 по 30 апреля сырье у госпредприятия закупал 41 украинский производитель антисептиков, уточнили в "Укрспирте".

Как написал и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун на странице в Facebook, предприятие получило более 140 млн грн выручки.

"Укрспирт" готов и далее производить сырье для антисептиков. Если будут приняты соответствующие законодательные изменения, у предприятия для этого есть все необходимые ресурсы. Считаю, что нужно продолжать!", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" № 540-I, который, среди прочего, разрешил изготавливать сырье для антисептиков на базе заводов ГП "Укрспирт". Президент Владимир Зеленский подписал закон 2 апреля.

Законом предусматривалось, что "Укрспирт" может производить сырье на базе своих заводов до 30 апреля этого года включительно. Поставка сырья для антисептиков с заводов осуществлялась под наблюдением налоговой службы. Кроме того, отменен акциз на спирт для изготовления сырья.

Теги: #антисептик #укрспирт
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