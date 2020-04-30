Экономика

11:58 30.04.2020

В Луганской области с 1 мая откроют агропродовольственные рынки

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В Луганской области с 1 мая откроют агропродовольственные рынки

В Луганской области с 1 мая начнут работать агропродовольственные рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Об открытии агропродовольственных рынков заявлено на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая состоялась сегодня, 30 апреля, в облгосадминистрации.

"Алгоритм открытия рынков разработан, но с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. Поэтому, с 1 мая в Луганской области откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты", - приводит слова главы облгосадминистрации Сергея Гайдая пресс-служба ОГА.

Так, глава ОГА поручил правоохранителям обеспечить контроль за выполнением требований по профилактическим мерам противодействия распространению коронавируса при торговле пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.

Отмечается, что допуск работников, продавцов и посетителей будет происходить исключительно при наличии медицинской маски и с прохождением температурного скрининга. Также обязательным является оборудование на каждом входе на рынки диспенсеров с антисептиком.

"Важно, что количество посетителей, которые одновременно будут находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение "один покупатель на десять кв. метров торговой площади". Расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров. Кроме того, места торговли будут оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями", - говорится в сообщении ОГА.

Теги: #рынок #луганская_область
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