Экономика

11:50 30.04.2020

Падение ВВП Франции было рекордным в I квартале - 5,8%, экономика вошла в рецессию

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Падение ВВП Франции было рекордным в I квартале - 5,8%, экономика вошла в рецессию

Экономика Франции в первом квартале 2020 года сократилась на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee.

Это самые существенные темпы падения ВВП за всю историю наблюдений.

При этом экономика страны вошла в рецессию: сокращение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, что связано с последствиями пандемии коронавируса и мерами для ограничения его распространения.

Спад экономики был значительно существеннее, чем в период глобального финансового кризиса, когда в первом квартале 2009 года было зафиксировано падение ВВП на 1,6%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения ВВП в первом квартале 2020 года на 3,5%.

В годовом выражении ВВП сократился на 5,4%.

В четвертом квартале 2019 года французская экономика снизилась на 0,1% относительно предыдущего квартала и выросла на 0,9% в годовом выражении.

Согласно данным Insee, потребительские расходы во Франции в первом квартале упали на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом, госрасходы сократились на 2,4%.

Объем французского экспорта в январе-марте упал на 6,5% относительно четвертого квартала 2019 года, объем импорта сократился на 5,9%.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики.

Теги: #франция #ввп
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