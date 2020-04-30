Экономика

10:21 30.04.2020

Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

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Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

Верховная Рада на заседании в четверг намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о мероприятиях, направленных на погашение возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии (№2386), предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Внесенный в повестку дня законопроект, в частности, предусматривает увеличение уставного капитала указанных компаний за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму задолженности, подлежащей погашению "Энергорынком" – предприятием, которое в старой модели рынка выкупало всю производимую в стране э/э и продавало ее независимым поставщикам и региональным энергосбытовым компаниям, для поставки конечным потребителям.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", задолженность "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставалась на уровне около 11,7 млрд грн (42% общей суммы кредиторской задолженности).

В соответствии с законопроектом, после увеличения капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана на соответствующую сумму.

Теги: #верховная_рада #электроэнергия #овгз
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