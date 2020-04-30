Экономика

10:16 30.04.2020

Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

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Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 22%, лучше прогноза

Американская Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2020 финансового года на 22%, выручку - на 15%, при этом оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $10,752 млрд, или $1,40 в расчете на акцию, по сравнению с $8,809 млрд, или $1,14 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка достигла $35,021 млрд против $30,571 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,27 на акцию при выручке в $33,76 млрд.

"В третьем финквартале COVID-19 оказал минимальное влияние на общую выручку компании", - говорится в сообщении Microsoft. При этом компания признала, что некоторые транзакции вместе с рекламой в LinkedIn и Bing замедлились к концу квартала.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в третьем финквартале взлетела на 27% и достигла $12,281 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 15% - до $11,743 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов выросли на 13%, для частных пользователей - на 15%. Выручка LinkedIn взлетела на 21%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 3% и составила $10,997 млрд. В том числе доходы от продажи Surface выросли на 1%, игр и консолей - на 2%.

Microsoft за минувший квартал вернула акционерам $9,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 33% превышает сумму за тот же период прошлого года.

Компания ожидает, что в четвертом финквартале выручка будет находиться в диапазоне $35,85-36,8 млрд. Средний прогноз аналитиков составляет $36,52 млрд.

Котировки акций Microsoft выросли на дополнительных торгах в среду на 2,2% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 12,5% и сейчас составляет порядка $1,3 трлн. Значение индекса Standard & Poor's 500 за этот период выросло на 11,4%.

Теги: #сша #microsoft #финрезультат
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