ЕЦБ увеличит программу выкупа активов на 500 млрд евро на заседании в четверг, не станет менять ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, объявит по итогам заседания в четверг об увеличении и без того беспрецедентной по объему программы выкупа активов, чтобы обеспечить дополнительную поддержку государствам еврозоны, столкнувшимся с серьезными экономическими проблемами из-за пандемии коронавируса.

Прогнозы экспертов предусматривают расширение новой программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), запущенной ЕЦБ в марте, минимум на 500 млрд евро с нынешних 750 млрд евро.

Подавляющее большинство аналитиков не ожидает изменения основных процентных ставок европейским Центробанком на предстоящем заседании. Базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на нулевом уровне, ставка по депозитам составляет минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - минус 0,25%.

Новая программа выкупа активов позволяет ЕЦБ сдерживать рост стоимости заимствования для государств еврозоны в момент, когда они вынуждены тратить сотни миллиардов евро на поддержку своих экономик.

В отсутствие масштабных бюджетных стимулов, европейскому Центробанку придется наращивать собственные программы поддержки экономики, отмечают эксперты Goldman Sachs Свен Яри Стен и Алан Дюре.

Согласно их прогнозу, ЕЦБ примет решение об увеличении размера PEPP на 500 млрд евро на заседании в четверг. Это позволит ему нарастить выкуп облигаций Италии и Испании, оставив при этом пространство для маневра в плане приобретения "существенного объема" долговых обязательств главных стран еврозоны, отмечают эксперты.

"Руководители ЕЦБ уже дали понять, что готовы расширить PEPP, чтобы избежать нежелательного ужесточения финансовых условий и помочь правительствам государств справиться с ростом бюджетных расходов в связи с пандемией, - говорится в обзоре Goldman Sachs. - Однако использование ЕЦБ с целью распределения суверенных рисков является менее эффективным, чем использование прямого бюджетного механизма, как, например, выпуск европейских евробондов".

Главы государств и правительств стран еврозоны ранее в этом месяце одобрили программу посткризисной поддержки экономики объемом 540 млрд евро, включающую меры обеспечения бизнеса дополнительной ликвидностью, финансирование программ занятости, а также новых кредитных линий.

Эксперты предупреждают, что европейским странам потребуются дополнительные средства. При этом лидеры ряда стран еврозоны, и в частности канцлер Германии Ангела Меркель, категорически не поддерживают идею о выпуске единых облигаций, которые позволили бы распределить финансовую нагрузку между странами региона.

Аналитик ABN Amro в Амстердаме Ник Кунис также ожидает увеличения европейским ЦБ объема PEPP на 500 млрд евро по итогам заседания в четверг, пишет Dow Jones. Кунис полагает, что нынешние ресурсы программы недостаточны с учетом того, что страны еврозоны могут выпустить облигации примерно на 700 млрд евро в этом году.

Эксперты Barclays ожидают, что ЕЦБ удвоит объем программы выкупа облигаций, доведя его до 1,5 трлн евро, сообщает агентство Bloomberg.

В случае особо тяжелого экономического спада объем PEPP может повыситься до 2 трлн евро, отмечает экономист Oxford Economics Оливье Ракау.

На прошлой неделе председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ожидает снижения ВВП еврозоны на 15% в 2020 году.

Эксперты отмечают, что меры, принятые ЕЦБ в ответ на нынешний кризис, пока являются довольно сдержанными по сравнению с шагами, сделанными Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Англии.

Так, Федрезерв опустил базовую процентную ставку до 0-0,25% годовых, а также заявил о готовности выкупать облигации в рамках программы количественного смягчения (QE) в неограниченном объеме. Кроме того, американский ЦБ ввел ряд кредитных программ с целью поддержки разных сегментов экономики.

Тем временем, Банк Англии фактически объявил о намерении финансировать правительство Великобритании в условиях пандемии коронавируса, увеличив размер овердрафта по счету Минфина в ЦБ.

Итоги заседания ЕЦБ будут обнародованы в четверг в 14:45 МСК. В 15:30 МСК начнется пресс-конференция Лагард.