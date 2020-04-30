Экономика

09:24 30.04.2020

Экономике США потребуются дополнительные средства

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Экономике США потребуются дополнительные средства

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл полагает, что экономике США потребуются дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома, которые необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Конгресс и президент США Дональд Трамп уже предоставили более $2,6 трлн в виде различных мер экономической помощи за последние два месяца, и Пауэлл оценил эти усилия как своевременные и значительные, пишет The Wall Street Journal.

"Будет ли необходимость в большем? Я думаю, что ответ "да"", - сказал он на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС.

"Я бы сказал, вполне может быть, что экономике потребуется больше поддержки со стороны всех нас", - заявил он журналистам, участвовавшим в интернет-трансляции.

Также глава Федрезерва сказал, что экономическая активность в стране, вероятно, упадет беспрецедентными темпами во втором квартале. "Глубина и продолжительность экономического спада чрезвычайно неопределенны и будут во многом зависеть от того, насколько быстро вирус окажется под контролем", - полагает он.

В среду министерство торговли США сообщило, что экономика страны в первом квартале рухнула на 4,8%. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом падение стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам апрельского заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

"Федеральная резервная система обязуется использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, способствуя тем самым достижению целей максимальной занятости и стабильности цен", - говорилось в сообщении американского ЦБ.

Теги: #сша #фрс
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