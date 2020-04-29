Fitch ухудшило прогноз рейтингов Прокредитбанка-Грузия до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Прокредитбанка-Грузия на уровне "BB+", изменив прогноз со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза рейтингов Прокредитбанка-Грузия последовал за пересмотром прогноза суверенного РДЭ Грузии со "стабильного" на "негативный", - отмечается в пресс-релизе Fitch.

Подтверждение рейтингов на уровне "BB+" отражает мнение агентства, что Procredit Holding AG & Co. KGaA ("BBB"/"стабильный") "будет по-прежнему иметь высокую склонность к предоставлению поддержки своему грузинскому подразделению, учитывая его большое значение для группы, общий брендинг, сильную интеграцию и поддержку капитала и ликвидности".

В сообщении говорится, что Fitch подтверждает рейтинги Прокредитбанка-Грузия на один уровень выше суверенного рейтинга Грузии "BB", чтобы отразить страновые риски, которым подвержены местные банки.

По мнению аналитиков агентства, в случае сильного макроэкономического и суверенного стресса, "эти риски могут ограничить способность Прокредитбанка-Грузия обслуживать свои обязательства или склонность материнской структуры продолжать оказывать поддержку, или оба фактора вместе".

Procredit Holding AG & Co. KGaA является единственным владельцем Прокредитбанка-Грузия, активы которого на 1 января 2020 года равнялись $523 млн (3,2% суммарных активов банковского сектора страны).