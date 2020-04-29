Экономика

19:29 29.04.2020

Boeing снизит производство и сократит персонал в связи с коронавирусом

1 мин читать
Boeing снизит производство и сократит персонал в связи с коронавирусом

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сообщил, что сократит персонал и уменьшит объем производства на фоне пандемии коронавируса.

Компания сократит производство лайнеров 787 в два раза - до семи самолетов в месяц - к 2022 году и возобновит производство самолетов 737 MAX в небольшом объеме в текущем году, а к 2021 году увеличит его до 31 самолетов в месяц.

Boeing планировала производить примерно в два раза больше лайнеров 737 MAX до того, как регуляторы запретили их эксплуатацию в марте 2019 года в связи с двумя катастрофами.

Также компания сокращает объем производства самолетов Boeing 777.

Boeing планирует сократить 10% персонала. По состоянию на 1 января в компании работали 161 тыс. человек.

"Пандемия коронавируса наносит нашему бизнесу тяжелый удар, сказываясь на спросе со стороны авиакомпаний, непрерывности производства, а также стабильности цепи поставок", - сообщил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун в письме сотрудникам.

Европейский аэрокосмический концерн Airbus SE в начале апреля также принял решение о сокращении производства. Компания сообщила, что уменьшит выпуск самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.

Акции Boeing в ходе торгов в среду дорожают на 8,4%.

Теги: #сокращение #производство #boeing
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:43 28.04.2020
Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

09:42 28.04.2020
Boeing возобновит выпуск 787 Dreamliner в Южной Каролине в начале мая

Boeing возобновит выпуск 787 Dreamliner в Южной Каролине в начале мая

14:42 26.04.2020
Лукашенко предложил создавать новые производства в пострадавших от чернобыльской аварии районах Беларуси

Лукашенко предложил создавать новые производства в пострадавших от чернобыльской аварии районах Беларуси

02:29 24.04.2020
Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

Высказывания и угрозы адвоката Добоша по делу Кузьменко в адрес судей стали основанием для открытия уголовного производства

00:19 23.04.2020
"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

21:39 22.04.2020
Сеть "Алло" в апреле намерена сократить четверть офисных сотрудников и на 25% сократить фонд оплаты труда

Сеть "Алло" в апреле намерена сократить четверть офисных сотрудников и на 25% сократить фонд оплаты труда

18:06 21.04.2020
Производитель кожаных сидений для авто "Bader Украина" поэтапно возобновляет остановленную в марте работу

Производитель кожаных сидений для авто "Bader Украина" поэтапно возобновляет остановленную в марте работу

19:21 17.04.2020
Nissan запускает производство масок для медиков Японии

Nissan запускает производство масок для медиков Японии

10:15 17.04.2020
Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон

Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон

18:15 13.04.2020
Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Группа "Трибо" намерена инвестировать EUR4 млн в производство ниппелей для радиаторов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

МВФ предупредил о возможных проблемах в случае законодательного посягательства на независимость НАБУ

"Укравтодор" начал выпуск облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Украина и Венгрия с 1 мая запускают виртуальный реверс газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Fitch ухудшило прогноз рейтингов Прокредитбанка-Грузия до "негативного"

Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты с 1 января 2021 года – НБУ

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

Нефть активно растет после данных о запасах в США, Brent - $23,64 за баррель

КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

"Нова Пошта" в период карантина будет доставлять лекарства из apteka24 бесплатно

"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом в крупных городах

Правительство предложит Раде разблокировать использование кредита от Польши в EUR100 млн

МВФ предупредил о возможных проблемах в случае законодательного посягательства на независимость НАБУ

Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА