Экономика

18:16 29.04.2020

Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

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Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

Премьер отметил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - написал Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #украинцы #кабмин #трудоустройство #европа
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