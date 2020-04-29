Экономика

17:47 29.04.2020

Правительство предложит Раде разблокировать использование кредита от Польши в EUR100 млн

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Правительство предложит Раде разблокировать использование кредита от Польши в EUR100 млн

Правительство предложит Верховной Раде разблокировать использование предоставленного Польшей кредита в EUR100 млн под 0,15% годовых на 30 лет, соответствующий законопроект Кабмин утвердил на заседании в среду.

"Кредитный договор между правительствами Украины и Республики Польша вступил в силу еще в апреле 2016 года, однако из-за сложностей с выполнением польскими предприятиями контрактов, заказчиками по которым являются "Укравтодор", службы автомобильных дорог во Львовской и Волынской областях, Государственная фискальная служба (правопреемник - Государственная таможенная служба), в частности с ввозом и закупкой на территории Украины необходимых товаров, выборка кредита составила лишь EUR5,8 млн", - пояснило Министерство финансов на сайте.

Предлагаемые изменения уточняют перечень операций, товаров, освобождаемых от налогообложения, уплаты таможенных платежей на территории Украины в рамках реализации соответствующего договора между правительствами двух стран.

"В рамках договора "Укравтодор" получит EUR68 млн (на развитие дорожной инфраструктуры на подходах к шести пунктам пропуска на украинском-польской государственной границе), Гостаможня - EUR25 млн (на устройство пунктов пропуска "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская"), администрация Государственной пограничной службы - EUR 7 млн (на реконструкцию семи отделов пограничной службы)", - уточнил Минфин.

Теги: #польша #кредит #кабмин
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