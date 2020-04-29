МВФ предупредил о возможных проблемах в случае законодательного посягательства на независимость НАБУ

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) приведут к пересмотру действий Фонда в Украине, сообщила "Европейская правда" в среду со ссылкой на письмо Родена.

"Институциональная независимость НАБУ и его главы являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы", - цитирует издание главу миссии.

Согласно публикации, поводом для письма стали предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении. Роден считает, что такие изменения вредят продолжению сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость бюро.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделей ранее уже предупреждал Офис президента о проблемах в случае принятия одного из подобных законопроектов.

В представительстве МВФ в Украине воздержались от комментариев агентству "Интерфакс-Украина" по поводу этой информации.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Его авторы предлагают исправить неточности в законах "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.