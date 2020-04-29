"Укравтодор" начал выпуск облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало выпуск облигаций на общую сумму 5,782 млрд грн., сообщило агентство на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В сообщении указывается, что выпуск облигаций "Укравтодора" на указанную сумму внесен в Государственный реестр выпусков ценных бумаг от 28 апреля 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на общую сумму до 19,27 млрд грн.

Согласно решению Кабмина, "Укравтодор" осуществит эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым будут обеспечены государственной гарантией.

Процентная ставка по облигациям установлена в размере 12,5% годовых и будет выплачиваться ежеквартально. Срок обращения облигаций – от одного года до пяти лет в зависимости от серии.

Облигации "Укравтодора" подлежат выкупу государственным Укрэксимбанком.