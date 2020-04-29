72% украинцев нашли отечественную замену импортным лекарствам – исследование
72% украинцев в целях экономии оптимизировали свой "лекарственный рацион" и заменили иностранные препараты доступными украинскими аналогами. Об этом идет речь в социологическом исследовании "Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства" компании Corestone.
Согласно исследованию, проведенному в партнерстве с фармацевтической компанией «Дарница», лишь 9% опрошенных категорически не доверяют украинскому производителю. Основная причина недоверия – стереотип о том, что качество украинских препаратов ненадлежащее. А 16% опрошенных не осведомлены о том, что препараты с одним действующим веществом могут иметь различные названия.
Исследование происходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.
Напомним, украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций. Кроме того, компания Fitch Solutions отнесла украинский фармрынок к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом. Одним из ключевых факторов роста украинской фармы аналитики видят расширение доступа населения к медицине за счет медицинской реформы, в частности, программ государственной компенсации стоимости лекарств наподобие уже действующей программы «Доступні ліки».