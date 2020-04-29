72% украинцев нашли отечественную замену импортным лекарствам – исследование

72% украинцев в целях экономии оптимизировали свой "лекарственный рацион" и заменили иностранные препараты доступными украинскими аналогами. Об этом идет речь в социологическом исследовании "Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства" компании Corestone.

Согласно исследованию, проведенному в партнерстве с фармацевтической компанией «Дарница», лишь 9% опрошенных категорически не доверяют украинскому производителю. Основная причина недоверия – стереотип о том, что качество украинских препаратов ненадлежащее. А 16% опрошенных не осведомлены о том, что препараты с одним действующим веществом могут иметь различные названия.

Исследование происходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.