Экономика

15:58 29.04.2020

Совет НБУ предлагает Минфину выпускать "медицинские" ОВГЗ и документарные ОВГЗ для населения

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Совет НБУ предлагает Минфину выпускать "медицинские" ОВГЗ и документарные ОВГЗ для населения

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 28 апреля предложил Министерству финансов выпускать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для восстановления национальной системы здравоохранения и борьбы с Covid-19, а также документарные ОВГЗ для населения, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Согласно его сообщению в Facebook в среду, в одобренных Советом рекомендациях Кабинету министров и правлению НБУ указано, в частности, что выпуск ОВГЗ для населения в документарной форме и "медицинских" ОВГЗ поможет в покрытии дефицита финансирования бюджета.

Кроме того, рекомендуется упростить порядок привлечения средств населения в валютные ОВГЗ и пересмотр налогообложения по ним частично покроет потребности правительства в валюте, говорится в сообщении.

Вместе с тем, Совет НБУ предложил правлению Нацбанка временно включить валютные ОВГЗ в расчет значения норматива покрытия ликвидностью (LCR).

Согласно отчету Совета НБУ, также стоит пересмотреть механизмы корректировки справедливой стоимости ОВГЗ и рассмотреть снижение оценки рискованности (вероятности дефолта) государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, Совет регулятора рекомендует расширить монетарный инструментарий для регулирования ликвидности банковского сектора и перечень приемлемого обеспечения по операциям рефинансирования банков, а также рассмотреть осуществление операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами.

Согласно сообщению, Совет также подчеркнул важность выполнения требований для получения и привлечения кредитных программ МВФ и других МФО с целью получения средств на противодействие распространению коронавируса.

Теги: #нбу #овгз #данилишин
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