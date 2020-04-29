Экономика

15:51 29.04.2020

Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до "стабильного", а ПУМБа – до "негативного"

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Fitch вслед за суверенным ухудшило прогнозы РДЭ 7 украинских банков до "стабильного", а ПУМБа – до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка, Правэкс Банка и ПУМБ (все - Киев) на уровне "В", но пересмотрело прогноз рейтингов первых семи с "позитивного" на "стабильный", а последнего – со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинговые действия последовали за пересмотром Fitch прогноза суверенного рейтинга Украины на "стабильный", – поясняется в сообщении.

Теги: #банки #fitch_ratings
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