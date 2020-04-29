Экономика

15:07 29.04.2020

Кабмин одобрил критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность – Шмыгаль

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Кабмин одобрил критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность – Шмыгаль

Кабинет министров Украины поддержал критерии, позволяющие продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

«Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность», - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По его словам, основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Пресс-служба правительства сообщает, что согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований и профилактических мер противодействия коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.

В частности: наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов; допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора); прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 м2 торговой площади; расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика); проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; обеспечения постоянного информирования посетителей об установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

Отмечается, что на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственными рынками противоэпидемических требований, а также обязательно присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени его работы.

Теги: #шмыгаль #требования #кабмин #карантин #рынки
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