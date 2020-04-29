Экономика

14:51 29.04.2020

Правительство Украины разрешило работу продрынков и утвердил ряд требований к ним

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Правительство Украины разрешило работу продрынков и утвердил ряд требований к ним

Кабинет министров на заседании в среду принял решение об открытии продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продрынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на брифинге по итогам заседания уточнил, что принятое правительством постановление будет обнародовано завтра в "Урядовом курьере".

Как сообщалось, Минздрав предложил разрешить работу продовольственных рынков при условии допуска на них работников, продавцов и посетителей в масках, (в том числе изготовленных самостоятельно) или респираторах.

По его информации, такая норма заложена в проекте соответствующего постановления правительства об условиях открытия продовольственных рынков.

Проект постановления также предполагает, что работа продовольственных рынков может быть разрешена в случае выполнения еще ряда требований.

Среди таких требований, в частности - прохождение бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком. При этом количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количества из расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка.

Кроме того, постановление предусматривает проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, проведение в конце каждого рабочего дня уборки и дезинфекции всех помещений, включая стационарные торговые места, а также отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории.

Рабочие места продавцов должны находиться друг от друга на расстоянии не менее трех метров, при этом места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.

Кроме того, проект постановления предусматривает, что работники рынков должны постоянно информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и о профилактике COVID-19, а также обеспечивать контроль за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.

 

Теги: #карантин #продрынок #кабмин
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