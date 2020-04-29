Экономика

14:37 29.04.2020

Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину – встреча с советником Зеленского

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Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину – встреча с советником Зеленского

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в ходе онлайн-встречи с представителями швейцарского бизнес-сообщества в Украине дал свою оценку новой реальности и стоящим перед украинской экономикой вызовам, в частности, в связи с распространением COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Устенко рассказал о мерах, которые осуществляют правительство и парламент Украины для противодействия негативным воздействиям нынешней ситуации.

"Участники встречи отметили, что фискальная ответственность, поддержка со стороны МВФ и продолжение реформ имеют большое значение для дальнейшего привлечения инвестиций и преодоления нынешнего экономического кризиса", - говорится в сообщении.

В прошлом году Швейцария входила в топ-5 стран, из которых в Украину поступили прямые иностранные инвестиции.

"Бизнесмены отметили, что верят в большой потенциал нашей страны. Швейцарские компании продолжают играть роль в модернизации экономики Украины, создавая большое количество качественных рабочих мест. Кроме того, Швейцарская программа сотрудничества с Украиной, которую имплементирует посольство (Швейцарии в Украине – ИФ), уделяет большое внимание проектам устойчивого экономического развития во всех регионах страны", - указали в Офисе президента.

Теги: #коронавирус #устенко #бизнес
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