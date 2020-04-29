Шмыгаль анонсировал проведение 29 апреля Антикризисного энергетического штаба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение Антикризисного энергетического штаба 29 апреля.

"Ситуация в энергетике непростая, но мы утвердили обновленный энергобаланс и дальше переходим к быстрым антикризисным мерам, чтобы шахтеры имели работу, энергетики имели работу, чтоб сфера энергетики была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности и стабильности работы энергосистемы страны", – сказал он, открывая заседание правительства 29 апреля.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Шмыгалем.