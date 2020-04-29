Экономика

13:46 29.04.2020

Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тыс. грн на время карантина

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Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тыс. грн на время карантина

Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей испольнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство поддержало на заседании на среду.

Согласно проекту постановления, который значится в порядке дня правительства, оно должно вступить в силу со дня опубликования и применяться с 1 апреля 2020 года.

Теги: #зарплаты #чиновники #кабмин
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