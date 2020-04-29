Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

Кабинет министров запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предложит изменения, которые позволят предпринимателям получать кредиты в банках под государственные гарантии", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"То есть, если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство", - пояснил премьер.