Экономика

13:41 29.04.2020

Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

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Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

Кабинет министров запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предложит изменения, которые позволят предпринимателям получать кредиты в банках под государственные гарантии", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"То есть, если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство", - пояснил премьер.

Теги: #шмыгаль #кредитование #бизнес #кабмин
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