Экономика

12:37 29.04.2020

Киев предлагает финансово-кредитную поддержку бизнеса – мэр

1 мин читать
Киев предлагает финансово-кредитную поддержку бизнеса – мэр

Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансово-кредитную поддержку столичного бизнеса, заявил городской голова Виталий Кличко.

"Хочу напомнить, что город продолжает поддерживать малый и средний бизнес… Городские власти возобновляют сотрудничество с Фондом развития предпринимательства - бывшим Немецко-украинским фондом. Предприниматели столицы смогут получать от фонда финансирования на реализацию инвестпроектов на уровне 13% годовых. Город тоже предусмотрело средства в бюджете на финансово-кредитную поддержку бизнеса - более 7 млн грн", - заявил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду.

За счет этих средств киевским предпринимателям компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору. "То есть, благодаря такому сотрудничеству города и Фонда развития предпринимательства, процентная ставка для заемщика составит 6,5%", - уточнил мэр Киева.

До конца текущего года банки-партнеры, которые определяет Фонд, смогут выдать около 200 млн. грн кредитов на поддержку и развитие столичного бизнеса.

"Это живые деньги, которые сторицей вернутся в экономику города. Мы разработали эффективный и максимально прозрачный механизм. А процедура получения финансово-кредитной поддержки - простая и будет занимать у предпринимателей минимум времени", - отметил Кличко.

Теги: #киев #кличко #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 29.04.2020
Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

12:44 29.04.2020
Стоматологи должны самостоятельно определять, какие случаи у пациентов являются неотложными и требуют лечения в условиях карантина – мэр Киева

Стоматологи должны самостоятельно определять, какие случаи у пациентов являются неотложными и требуют лечения в условиях карантина – мэр Киева

12:35 29.04.2020
Количество случаев COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 43, в том числе 1 летальный - Кличко

Количество случаев COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 43, в том числе 1 летальный - Кличко

04:38 29.04.2020
Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. грн

Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. грн

20:04 28.04.2020
"Интерпайп" и фонд "Видродження региона" передали партию СИЗ медикам Днепра

"Интерпайп" и фонд "Видродження региона" передали партию СИЗ медикам Днепра

16:38 28.04.2020
Нардеп на сайте Кабмина создал петицию, требующую открыть метро в Киеве

Нардеп на сайте Кабмина создал петицию, требующую открыть метро в Киеве

12:51 28.04.2020
Наибольший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован в Киеве и Черновицкой области, в четырех областях новые случаи не зафиксированы - ЦОЗ

Наибольший прирост случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксирован в Киеве и Черновицкой области, в четырех областях новые случаи не зафиксированы - ЦОЗ

12:31 28.04.2020
Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

12:23 28.04.2020
Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

12:18 28.04.2020
План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Украины запустит программу кредитов предпринимателям под госгарантии - премьер

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

Авиакомпания Wizz Air откроет базу в аэропорту "Львов" в июле

Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль анонсировал проведение 29 апреля Антикризисного энергетического штаба

Кабмин ограничил размер зарплаты руководителей исполнительных органов и членов набсоветов до 47 тыс. грн на время карантина

МХП передал 145 тыс. пайщикам семена овощных культур для поддержки в условиях карантина

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

AB InBev Efes Украина передаст 4 аппарата ИВЛ в больницы Харькова, Чернигова и Николаева

НБУ выпустит в июне монеты номиналом 10 грн в объеме 5 млн штук

Бюджетное возмещение НДС будет разблокировано в среду - глава Минфина

Кабмин утвердил схему должностных окладов на таможне

Накопительная пенсионная система должна быть построена на уже существующих государственных и частных институтах – Минсоцполитики

Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА