Экономика

12:00 29.04.2020

"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

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"Укрзализныця" в 2019г увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, EBITDA на 6%

АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году).

Такие данные содержатся в обнародованной на сайте компании в среду консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.

EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн.

При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые в 2019 году составили 82,4 млрд грн", - отмечается в сообщении компании.

Теги: #укрзализныця #прибыль
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