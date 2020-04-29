НБУ выпустит в июне монеты номиналом 10 грн в объеме 5 млн штук

Национальный банк Украины (НБУ) планирует 3 июня первый выпуск монет номиналом 10 гривень в объеме 5 млн штук, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, сообщила пресс-служба НБУ в среду.

Согласно сообщению, введение в оборот монет номиналом в 10 гривень - завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года.

В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

В то же время, длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (одни-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн, поясняется в сообщении.

Центробанк отмечает, что после введения монет номиналом в 10 гривень, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.

Согласно сообщению, новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Отмечается, что благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень.

НБУ напомнил, что по состоянию на 1 апреля в обороте находилось 179,3 млн банкнот номиналом 10 грн.

В то же время, новых оборотных монет на начало апреля номиналами 1 грн было в обороте более 195 млн шт., 2 грн - почти 190 млн шт., 5 грн - более 7,0 млн шт. Со временем количество монет в обороте будет увеличиваться в зависимости от потребностей экономики, добавил регулятор.