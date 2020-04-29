Экономика

10:24 29.04.2020

Накопительная пенсионная система должна быть построена на уже существующих государственных и частных институтах – Минсоцполитики

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Накопительная пенсионная система должна быть построена на уже существующих государственных и частных институтах – Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики Украины заявляют, что обязательная накопительная система пенсионного обеспечения должна быть построена на уже существующих государственных и частных институтах, в частности Пенсионном фонде Украины (ПФУ) и Государственной фискальной службе (ГФС).

"Модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и ПФУ) и частных институтах (НПФ (негосударственный пенсионный фонд – ИФ), КУА (компания управления активами – ИФ), администраторы, банки-хранители), без создания монополистических структур за счет средств государственного бюджета, но с усилением государственного регулирования", - говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

В ведомстве отмечают, что должно быть обеспечено право человека свободно, безо всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент изменять учреждение для своих пенсионных накоплений. "Безопасность накоплений должно гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы", - подчеркивают в министерстве.

Теги: #минсоцполитики #гфс #пенсии
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