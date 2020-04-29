Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Палица не направлял официальный отказ подписать протокол заседания комитета по законопроекту о банках №2571-д, а если это произойдет, ситуация может быть разрешена согласно регламенту, сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

"Пока что официального отказа не было. Но если будет официальный отказ, будем решать - это не тупиковая ситуация", - сказал Гетманцев в комментарии агентству ""Интерфакс-Украина".

Этот вопрос комитет обсудит на утреннем заседании в пятницу.

"Будем принимать решение в соответствии с регламентом", - подчеркнул глава комитета.

Как сообщалось, профильный парламентский комитет рассмотрел все 16,5 тыс. поправок к законопроекту №2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, после чего, по словам Гетманцева, рада может рассмотреть его на протяжении недели-двух.

Однако народный депутат Александр Дубинский сообщил, что Палица заявил о возможной фальсификации и недостоверности результатов голосования за итоговую редакцию таблицы законопроекта и не готов подписать протокол заседания комитета, пока не удостоверится в соответствии процедуры голосованию законодательным нормам.