Экономика

10:15 29.04.2020

Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

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Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

Основания для увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия отсутствуют, парламент даст политическую оценку его работы, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это политическая оценка, юридических последствий никаких", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Для увольнения главы НБУ юридических оснований нет", - добавил Гетманцев.

Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.

Теги: #гетманцев #нбу #смолий
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