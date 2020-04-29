Основания для увольнения главы НБУ отсутствуют - глава профильного комитета Рады

Основания для увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия отсутствуют, парламент даст политическую оценку его работы, сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это политическая оценка, юридических последствий никаких", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Для увольнения главы НБУ юридических оснований нет", - добавил Гетманцев.

Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.