Экономика

09:15 29.04.2020

Доллар дешевеет к евро и иене, рынок ждет итогов заседания ФРС

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Доллар дешевеет к евро и иене, рынок ждет итогов заседания ФРС

Доллар США дешевеет в среду на ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0856 по сравнению с $1,0821 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены опустился на 0,3%, до 106,56 иены против 106,87 иены накануне.

Доллар теряет 0,5% в паре с фунтом стерлингов и 0,7% в паре с австралийским долларом.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился в ходе торгов на 0,2%.

Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский центробанк дважды экстренно понизил ставку - первый раз на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых, второй раз - сразу на процентный пункт, до 0-0,25% годовых.

Вслед за этим, ФРС запустила программу выкупа активов на $700 млрд, а спустя неделю объявила, что вообще не будет ограничивать ее объем. Кроме того, Центробанк ввел ряд новых кредитных программ с целью бесперебойного обеспечения бизнеса денежными средствами.

"Трейдеры ждут, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке существенно изменит текст заявления по итогам заседания, чтобы дать четкий сигнал о том, что введенные им в экстренном порядке параметры политики сохранятся столько, сколько потребуется", - цитирует Dow Jones аналитика AxiCorp Стивена Иннеса.

Теги: #курс #фрс #доллар
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