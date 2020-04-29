Экономика

09:14 29.04.2020

ФРС сохранит базовую ставку, рынки ждут уверенности в заявлениях и хороших прогнозов

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ФРС сохранит базовую ставку, рынки ждут уверенности в заявлениях и хороших прогнозов

У Федеральной резервной системы есть простая цель на этой неделе - создать атмосферу уверенности перед лицом данных, указывающих на худший спад экономической активности со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

При этом большинство аналитиков и экономистов ожидают, что руководство американского ЦБ примет решение о сохранении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на заседании, которое проходит во вторник-среду.

ФРС в прошлом месяце снижала базовую ставку по итогам двух экстренных заседаний - 2 и 15 марта. На первом из них стоимость кредитования была уменьшена на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых. На втором ЦБ опустил ставку на процентный пункт, до 0-0,25% годовых, а также объявил о запуске программы выкупа активов на $700 млрд. Через неделю после этого ФРС объявила, что не будет ограничивать программу количественного смягчения каким-либо объемом, а будет выкупать столько гособлигаций и ипотечных бумаг, сколько потребуется. Также она запустила несколько новых программ кредитования.

Федрезерв уже предпринял больше мер по спасению экономики, чем во время финансового кризиса 2008 года, чтобы смягчить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечают эксперты.

Они ожидают, что председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз повторит фразу о готовности ЦБ действовать агрессивно в случае необходимости.

Он "просто попытается источать доверие", полагает главный экономист Mellon Винсент Рейнхарт. По его словам, главная мысль послания Пауэлла заключается в том, что "финансовые рынки не потерпят краха под нашим наблюдением, и мы не будем медлить со стимулированием".

С ним согласен главный экономист по США в JPMorgan Chase Майкл Фероли: "В посланиях ФРС должно повторяться заявление о том, что она сделает все возможное, чтобы вернуть экономику к здоровому состоянию".

"Крайне важно, чтобы Федрезерв как можно скорее предоставил сильные прогнозы, чтобы укрепить ожидания сильного восстановления экономики, снизить реальные процентные ставки за счет повышения инфляционных ожиданий и убедить предприятия привлечь дополнительный долг в рамках программ кредитования ФРС, а не сокращать расходы и находиться в режиме ожидания", - полагает вице-президент Evercore ISI Кришна Гуха.

Когда ФРС 15 марта снизила стоимость заимствований почти до нуля, она заявила, что будет удерживать ставки на этих уровнях "до тех пор, пока не будет уверенности в том, что экономика выдержит происходящие события".

Однако с того момента миллионы американцев потеряли рабочие места из-за приостановки деятельности предприятий для ограничения распространения коронавируса. Последние данные указывают на то, что уровень безработицы может подскочить до 20% в этом месяце, что вдвое превышает показатель времен кризиса 2008 года, отмечает агентство Bloomberg.

Гуха из Evercore ISI и Саймон Поттер, оба бывшие представители ФРБ Нью-Йорка, полагают, что формулировка ФРС оставляет слишком много пространства для толкования. Они выступили соавторами предложения, предлагающего Федрезерву взять на себя обязательство поддерживать базовую ставку на нулевом уровне по крайней мере до тех пор, пока уровень безработицы не вернется к 4%, а темпы роста потребительских цен в среднем не достигнут 2,5%.

Все это могло бы дать посыл рынкам, что ФРС не начнет преждевременно ужесточать денежно-кредитную политику, и это поможет ей избежать ошибок, которые привели к длительному и медленному восстановлению после последнего спада.

Теги: #прогноз #фрс #экономика
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