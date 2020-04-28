Экономика

19:18 28.04.2020

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 5,4 млрд грн под 11,24% на 3 мес. и $164 млн под 3,3-3,6% на 6-9 мес.

2 мин читать
Минфин на аукционах ОВГЗ привлек 5,4 млрд грн под 11,24% на 3 мес. и $164 млн под 3,3-3,6% на 6-9 мес.

Министерство финансов Украины на первых после месячного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки.

Согласно информации на сайте ведомства, по гривневым бумагам ставка отсечения составила 11,3%, ставка отсечения – 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по 6-мес. бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.

Суммарный спрос на гривневые бумаги составил 6,59 млрд грн по семи заявкам, ставки по некоторым из них достигали 15% годовых, что ближе к уровням ставок на вторичном рынке, однако Минфин отклонил три заявки с самыми большими ставками.

На валютном аукционе ставка по 6-мес. бумагам выросла до 3,3% годовых по сравнению с 3% на предыдущем аукционе 24 марта по 3-мес. бумагам, что позволило Минфину привлечь $53,3 млн по пяти заявкам.

По 9-мес. бумагам спрос по 14 заявкам достиг $618,7 млн, однако Минфин отказался от повышения ставки до 5% годовых, и довольствовался $113,7 млн по 11 заявкам, сохранив ставку 3,5% годовых.

Как сообщалось, Нацбанк на минувшей неделе понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых и объявил о планах проведения с мая тендеров по предоставлению долгосрочного рефинансирования без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.

Две недели назад Минфин отмечал, что сформировал достаточный запас финансовой ликвидности для того, чтобы комфортно пройти период неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке капитала, своевременно и в полном объеме выполняя свои финансовые обязательства.

За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет до 15% годовых с постепенным повышением до 16% по 3-летним и постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.

Теги: #овгз #итоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 28.04.2020
Минфин объявил первые за месяц аукционы ОВГЗ

Минфин объявил первые за месяц аукционы ОВГЗ

16:29 13.04.2020
Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

20:16 09.04.2020
Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

Советник главы ОП Страхова предлагает НБУ выкупать ОВГЗ у банков по операциям РЕПО по низкой ставке

17:33 09.04.2020
Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

Глава Совета НБУ призывает правление покрыть через ОВГЗ 160 млрд грн дефицита бюджета под угрозой реструктуризации долга Кабмином

11:51 07.04.2020
Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

19:49 01.04.2020
Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

Совет НБУ исключил запрет на покупку ОВГЗ из Стратегии монетарной политики Нацбанка

11:39 31.03.2020
Минфин Украины отказался от проведения аукционов ОВГЗ во вторник

Минфин Украины отказался от проведения аукционов ОВГЗ во вторник

19:45 30.03.2020
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

17:54 24.03.2020
Минфин привлек на аукционах ОВГЗ $801,6 млн под 3% и EUR75,7 млн под 2,2%

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ $801,6 млн под 3% и EUR75,7 млн под 2,2%

13:04 24.03.2020
Минфин Украины вновь отказался от размещения гривневых ОВГЗ

Минфин Украины вновь отказался от размещения гривневых ОВГЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задолженность по зарплате в Украине в марте сократилась на 1,8% - Госстат

Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка

НБУ установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на уровне учетной, дебютный тендер - 8 мая

Минфин объявил первые за месяц аукционы ОВГЗ

Украина может рассчитывать лишь на одну программу МВФ – EFF или RFI – экс-глава Минфина

ПОСЛЕДНЕЕ

Задолженность по зарплате в Украине в марте сократилась на 1,8% - Госстат

Процедура регистрации изменений в сведения о юрлице изменилась только в части раскрытия конечных собственников – разъяснение Минюста

"Дарница" начала сотрудничество с сервисом доставки лекарств Liki24.com

Реальная зарплата в Украине в марте выросла на 9,3% - Госстат

"ArcelorMittal Кривой Рог" начал горячие испытания агломашины №1 после реконструкции

"Укрзализныця" начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка

"Мотор Сич" в I кв.-2020 увеличила консолидированный чистый убыток на 54%

Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд

ЕБРР начал финансирование закупки 49 троллейбусов Житомиром

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА