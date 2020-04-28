Процедура регистрации изменений в сведения о юрлице изменилась только в части раскрытия конечных собственников – разъяснение Минюста

Процедура регистрации изменений в сведения о юридическом лице практически не претерпела изменений, предоставление дополнительных документов потребуется только в случае изменения информации о конечном бенефициарном собственнике.

Соответствующие разъяснения опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции Украины в связи со вступлением в силу 28 апреля закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", предусматривающего новые правила предоставления госрегистратору информации о конечных бенефициарных собственниках юрлиц.

Вместе с тем Минюст отмечает отсутствие необходимости в срочном обновлении такой информации, поскольку соответствующие нормы закона вступят в силу лишь с момента издания приказа Минфина об утверждении формы и содержания структуры собственности юрлица, а на обновление информации о конечных бенефициариях будет отведен трехмесячный срок. Пока же такой приказ не издан, уточняет Минюст.

В министерстве также отмечают, что предоставление госрегистратору документов для установления сведений о конечных бенефициариях, в том числе нотариально заверенных копий их паспортов, до дня вступления в силу приказа Минфина не требуется - достаточно заполнения необходимой информацию в заявлении.