"ArcelorMittal Кривой Рог" начал горячие испытания агломашины №1 после реконструкции

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" завершил реконструкцию агломашины №1 и начал на ней горячие испытания в рамках реализации проекта по реконструкции второго агломерационного цеха предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, к настоящему времени модернизированы уже четыре из шести агломашин цеха: №№1, 4, 5, 6, каждая – с внедрением современной системы газоочистки, аспирации и автоматизации. Общая стоимость проекта превышает $180 млн.

При этом отмечается, что в результате реконструкции на агломашине №1, как и ранее на агломашинах №№ 4, 5 и 6, появилась новая установка очистки газа от зоны спекания. Здесь установлен современный эффективный электрофильтр компании Ekoplant (Италия).

Модернизация агломашины №2 запланирована на третий-четвертый кварталы 2020 года, а агломашина №3 будет остановлена на реконструкцию к концу текущего года. Это означает, что к началу 2021 года все действующие агломашины будут работать в соответствии с экологическими стандартами. В результате реконструкции агломерационного цеха №2 выбросы пыли на каждой из шести агломашин будут сокращены на 250 тонн в год.

Как сообщал "ArcelorMittal Кривой Рог", АМКР по итогам работы в январе-марте текущего года снизил выпуск проката на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,3 млн тонн, стали - на 7,1%, до 1,3 млн тонн, чугуна – также на 7,1%, до 1,3 млн тонн.

В свою очередь по данным агентства "Интерфакс-Украина", АМКР в I кв.-2020 сократил выпуск агломерата на 6,8% - до 2,345 млн тонн, нарастил железорудного концентрата на 2% - до 2,515 млн тонн, снизил кокса на 5%, до 688 тыс. тонн, товарной железной руды - на 22%, до 176 тыс. тонн. При этом в марте произведено 343 тыс. тонн проката, 420 тыс. тонн стали, 440 тыс. тонн чугуна, 791 тыс. тонн агломерата, 840 тыс. тонн железорудного концентрата, 244 тыс. тонн кокса, 60 тыс. тонн товарной железной руды.

По итогам 2019 года комбинат увеличил выпуск общего проката на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665 млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн. Производство агломерата увеличилось на 14,3% - до 9,831 млн тонн, железорудного концентрата - на 5,8%, до 9,863 млн тонн, кокса - на 3%, до 2,795 млн тонн, но снизилось товарной железной руды - на 7,8%, до 851 тыс. тонн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".