Экономика

16:37 28.04.2020

"Укрзализныця" начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка

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"Укрзализныця" начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка

АО "Укразализныця" (УЗ) начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале во вторник.

"Важно – производители-нерезиденты могут достигнуть уровня локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий. Это – рабочие места для украинцев", - написал он.

По его словам, процесс отбора начинается с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткого списка".

Согласно данным УЗ, обнародованным министром, старт отбора – 28 апреля 2020 года, завершение приема заявок – 25 мая 2020 года.

В целом "Укрзализныця" планирует обновить свой парк электровозов 135 локомотивами сменного тока, 50 локомотивами постоянного тока, 20 двосистемными локомотивами сменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).

Теги: #электровоз #укрзализныця
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