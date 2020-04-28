Экономика

15:46 28.04.2020

Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

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Расходы на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн

Расходы бюджетов разных уровней на борьбу с COVID-19 с начала марта составили 1,093 млрд грн, в том числе 365,324 млн грн из госбюджета и 690,374 млн грн из местных бюджетов, сообщает Счетная палата.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана, "вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной палаты".

"Чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Поэтому была систематизирована и визуализирована информация, которая позволяет каждому увидеть, как расходуются средства на борьбу с пандемией", - сказал Пацкан.

Информация о расходах бюджетов всех уровней на борьбу с COVID-19 приведена на сайте Счетной палаты.

Данные основываются на информации о проведенных Государственной казначейской службой Украины платежных сделках на едином казначейском счете. Система выбирает платежные транзакции по данным реквизита "Назначение платежа", в которых идентифицировано, что средства направляются на борьбу с COVID-19.

Теги: #коронавирус #счетная_палата
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