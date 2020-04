ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), крупнейший по объему активов банк КНР, приостановил продажу розничным инвесторам финансовых продуктов, привязанных к ценам на нефть, на фоне огромных потерь, понесенных клиентами другого банка - Bank of China (BOC) - по аналогичным инструментам.

По данным Caixin, клиенты BOC потеряли порядка $1,4 млрд на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в отрицательную зону.

В связи с этим в интернете поднялась волна возмущения, а также появились призывы к банкам защитить розничных инвесторов и повысить их информированность относительно рисков инвестиций в подобные инструменты.

ICBC сообщил, что приостанавливает продажу новым инвестором продуктов, привязанных к ценам на нефть и другие сырьевые товары, в условиях резкого увеличения волатильности сырьевых рынков. Банк предупредил инвесторов, что вложения средств в эти продукты, ставшие очень популярными в Азии в последнее время, сопряжены с серьезными рисками.

Решение ICBC показывает, что китайский финансовый сектор стремится ограничить спрос на инвестиционные инструменты, привязанные к ценам на нефть, пишет газета Financial Times. Покупка этих продуктов еще совсем недавно считалась беспроигрышной инвестицией, с учетом падения цен на нефть до 20-летних минимумов.

BOC еще на прошлой неделе приостановил продажу соответствующих инвестиционных продуктов. Его клиенты не только полностью потеряли средства, потраченные на их покупку, но и остались должны банку, поскольку цена нефти ушла в минус. Многие из клиентов BOC в бешенстве и требуют от банка возмещения части их потерь, пишут СМИ.

В китайской социальной сети Weibo, являющейся аналогом Twitter, звучат призывы провести расследование в отношении BOC и заставить банк раскрыть данные о реальном объеме потерь инвесторов по продуктам, привязанным к стоимости WTI.

Тем временем, в BOC на прошлой неделе заявляли, что инвесторам придется покрыть потери по этим инструментам в полном объеме. Затем позиция банка несколько смягчилась.

"Есть ощущение, что банк готов взять на себя часть потерь", - отметил аналитик Jefferies Чэнь Шуцзинь.