ЕБРР начал финансирование закупки 49 троллейбусов Житомиром

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал финансирование закупки Житомирским трамвайно-троллейбусным управлением 49 троллейбусов производства "Белкоммунмаша" (Беларусь) в рамках выделенных на эти цели до EUR10 млн, сообщил банк во вторник.

Предоставляемый займ состоит из EUR9 млн обычных капитальных ресурсов ЕБРР и до EUR1 млн - средств Фонда чистых технологий.

Как сообщалось, ЕБРР в ноябре 2018 года подписал соответствующее кредитное соглашение с Житомирским ТТУ о выделении средств на закупку троллейбусов и расширение инфраструктуры в рамках программы обновления общественного транспорта Украины под гарантии муниципалитетов.

Общая стоимость проекта для Житомира – EUR12 млн, софинансирование предусмотрено за счет инвестиционного гранта в размере до EUR2 млн от Инвестиционной платформы соседства ЕС ("NIP").

Средства кредита и гранта предназначены для приобретения новых троллейбусов и оборудования для их техобслуживания и диагностики, а также на расширение троллейбусной инфраструктуры (строительство подстанций и контактной сети).

По информации на сайте Житомирского горсовета, в апреле 2019 года ЕБРР объявил тендер на закупку 49 ед. низкопольных 12-метровых троллейбусов с комплектом запчастей и расходных материалов, который выиграл "Белкоммунмаш".

Троллейбусы, как ожидается, будут поставлены в течение 2020 года, сумма договора с победителем составила EUR9,32 млн (EUR 190 тыс. за ед.).

В сообщении ЕБРР уточняется, что кредит Житомиру является восьмым подпроектом в рамках проекта обновления общественного транспорта Украины.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму в почти EUR14,6 млрд.

ЕБРР в мае 2019 года сообщил о намерении предоставить финансирование в размере EUR250 млн на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов.

Первая программа была одобрена ЕБРР в октябре 2015 года, в рамках которой были выделены EUR100 млн нескольким украинским городам.