Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка

Государственный Укрэксимбанк (Киев) рассматривает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка с их заменой на более дешевые и долгосрочные ресурсы, сообщил председатель правления финучрждения Евгений Мецгер.

"Как один из рабочих сценариев рассматривается выкуп наших еврооблигаций с рынка, ставка по которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными ресурсами от МФО", – сказал он в интервью изданию "Украинский капитал".

Кроме того, Мецгер сообщил, что банк ведет диалог о докапитализации с Министерством финансов как представителем собственника и с Национальным банком (НБУ).

"Формально менеджмент сначала обсудит ситуацию и прогноз деятельности с наблюдательным советом, затем попросит его обратиться за докапитализацией к правительству. На весь цикл, предполагаем, нам потребуется время до конца второго квартала", – добавил он.

Председатель правления Укрэксимбанка подчеркнул, что дополнительный капитал банку необходим, чтобы дать ему возможность развиваться.

Он уточнил, что без дополнительного капитала банк также не сможет оказать необходимую в период пандемии поддержку ряду клиентов и ключевым секторам экономики.

"Рассчитывать на свои силы, получать прибыль, затем ее инвестировать в собственный капитал - это достаточно долгий путь, учитывая, что финансовый результат банка за 2019 год не позволяет реинвестировать прибыль в капитал. Прошлый менеджмент у нас задекларировал в письмах о доходах около 600 с лишним миллионов гривен. Но в реальности, боюсь, мы получим гораздо более скромную цифру", – добавил Мецгер.

По его словам, в банке сейчас достаточно негативная динамика по операционному доходу, в связи с чем отсутствует возможность быстро накопить финрезультат для покрытия разовых негативных эффектов, а на воспроизводство рабочей бизнес-модели и на разворот тренда новой команде менеджмента потребуется время.

Мецгер добавил, что сейчас портфель проблемных кредитов (NPL) банка превышает 70 млрд грн, ответив, что часть из них "носит формат отложенных проблем".

"Эти проблемы накапливались не один год. Есть как объективные факторы его формирования - АТЕ, девальвация, политический фактор, сейчас пандемия, как и, вероятно, человеческий фактор, который мы можем мягко охарактеризовать как "отсутствие качественного корпоративного управления", – добавил председатель правления Укрэксимбанка.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в ноябре 2019 года разместил 10-летние еврооблигации на $100 млн под 9,95% годовых с целью замещения субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Лид-менеджерами выпуска выступили J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подало около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.

Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил гривневые евробонды на 4,051 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся также реструктуризированные в 2015 году три выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка: на $750 млн со сроком погашения в 2022-м, на $125 млн – с погашением в 2023-м и на $600 млн – с погашением 2025 гг. По каждому предусмотрен амортизационный механизм погашения. В частности, по еврооблигациям-2022, купон по которым составляет 9,625%, была предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы было выплачено 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2025 – 9,75%.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,922 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.