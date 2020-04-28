Экономика

14:18 28.04.2020

Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка

4 мин читать
Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка

Государственный Укрэксимбанк (Киев) рассматривает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка с их заменой на более дешевые и долгосрочные ресурсы, сообщил председатель правления финучрждения Евгений Мецгер.

"Как один из рабочих сценариев рассматривается выкуп наших еврооблигаций с рынка, ставка по которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными ресурсами от МФО", – сказал он в интервью изданию "Украинский капитал".

Кроме того, Мецгер сообщил, что банк ведет диалог о докапитализации с Министерством финансов как представителем собственника и с Национальным банком (НБУ).

"Формально менеджмент сначала обсудит ситуацию и прогноз деятельности с наблюдательным советом, затем попросит его обратиться за докапитализацией к правительству. На весь цикл, предполагаем, нам потребуется время до конца второго квартала", – добавил он.

Председатель правления Укрэксимбанка подчеркнул, что дополнительный капитал банку необходим, чтобы дать ему возможность развиваться.

Он уточнил, что без дополнительного капитала банк также не сможет оказать необходимую в период пандемии поддержку ряду клиентов и ключевым секторам экономики.

"Рассчитывать на свои силы, получать прибыль, затем ее инвестировать в собственный капитал - это достаточно долгий путь, учитывая, что финансовый результат банка за 2019 год не позволяет реинвестировать прибыль в капитал. Прошлый менеджмент у нас задекларировал в письмах о доходах около 600 с лишним миллионов гривен. Но в реальности, боюсь, мы получим гораздо более скромную цифру", – добавил Мецгер.

По его словам, в банке сейчас достаточно негативная динамика по операционному доходу, в связи с чем отсутствует возможность быстро накопить финрезультат для покрытия разовых негативных эффектов, а на воспроизводство рабочей бизнес-модели и на разворот тренда новой команде менеджмента потребуется время.

Мецгер добавил, что сейчас портфель проблемных кредитов (NPL) банка превышает 70 млрд грн, ответив, что часть из них "носит формат отложенных проблем".

"Эти проблемы накапливались не один год. Есть как объективные факторы его формирования - АТЕ, девальвация, политический фактор, сейчас пандемия, как и, вероятно, человеческий фактор, который мы можем мягко охарактеризовать как "отсутствие качественного корпоративного управления", – добавил председатель правления Укрэксимбанка.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в ноябре 2019 года разместил 10-летние еврооблигации на $100 млн под 9,95% годовых с целью замещения субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Лид-менеджерами выпуска выступили J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подало около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.

Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил гривневые евробонды на 4,051 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся также реструктуризированные в 2015 году три выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка: на $750 млн со сроком погашения в 2022-м, на $125 млн – с погашением в 2023-м и на $600 млн – с погашением 2025 гг. По каждому предусмотрен амортизационный механизм погашения. В частности, по еврооблигациям-2022, купон по которым составляет 9,625%, была предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы было выплачено 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2025 – 9,75%.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,922 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #мецгер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 16.04.2020
Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

19:15 13.04.2020
Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

16:31 03.02.2020
Укргазбанк уже подписал 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" - Мецгер

Укргазбанк уже подписал 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" - Мецгер

12:57 17.01.2020
"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

18:53 08.01.2020
Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

17:05 03.01.2020
Кабмин прекратил полномочия замглавы набсовета Укрэксимбанка Фишера

Кабмин прекратил полномочия замглавы набсовета Укрэксимбанка Фишера

13:26 24.12.2019
McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

14:24 17.12.2019
Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

13:56 17.12.2019
НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

19:11 20.11.2019
Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на уровне учетной, дебютный тендер - 8 мая

Минфин объявил первые за месяц аукционы ОВГЗ

Украина может рассчитывать лишь на одну программу МВФ – EFF или RFI – экс-глава Минфина

Падение цены нефти WTI превышает 27%, Brent подешевела на 9% - до $19,45 за баррель

НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР начал финансирование закупки 49 троллейбусов Житомиром

Украинские компании и экспортно-ориентированные предприятия вновь начали испытывать проблемы со своевременным возмещением НДС

НБУ установил плавающую ставку по долгосрочным кредитам рефинансирования на уровне учетной, дебютный тендер - 8 мая

Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен директор по программам обслуживания клиентов "Филип Моррис Япония"

Минфин объявил первые за месяц аукционы ОВГЗ

BP завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

Кредиторы неплатежеспособных банков в марте получили 2,3 млрд грн – ФГВФЛ

Нацинвестсовет прогнозирует снижение интереса инвесторов к региональным аэропортам после пандемии

Глава Boeing ждет медленного восстановления мировой авиаотрасли

Boeing возобновит выпуск 787 Dreamliner в Южной Каролине в начале мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА