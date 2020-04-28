Экономика

12:46 28.04.2020

Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен директор по программам обслуживания клиентов "Филип Моррис Япония"

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Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен директор по программам обслуживания клиентов "Филип Моррис Япония"

Philip Morris International (PMI) сообщила о назначении генеральным директором "Филип Моррис Украина" Костаса Сальвараса, который занимал должность директора по программам обслуживания клиентов "Филип Моррис Япония".

Как сообщили в компании агентству "Интерфакс-Украина", Сальварас, сменивший на этой должности Михалиса Александрикиса, будет отвечать за управление бизнесом на рынках Украины, Грузии, Армении и Молдовы.

По информации PMI, Костас Сальварас присоединился к PMI в 1996 году. В течение 24 лет он занимал управляющие должности в сферах продаж, маркетинга, обеспечения положительного потребительского опыта и развития бизнеса в Греции, России и Японии. В последнее время он работал над коммерциализацией продукции со сниженным риском (IQOS) в Японии, являющейся одним из наиболее прогрессивных и инновационных рынков для PMI.

Сальварас получил степень в экономике и бизнес-администрировании в Афинском университете экономики и бизнеса, а также степень MBA в Высшей бизнес-школе ALBA, Афины, Греция.

"Для меня большая честь воспользоваться возможностью управлять бизнесом PMI в Украине и способствовать дальнейшему расширению товарной категории со сниженным риском. Сегодня более 14 млн совершеннолетних курильщиков в 53 странах переключились на использование IQOS", - отметил новоназначенный гендиректор.

Однако, по его словам, в начале года украинский парламент принял решение увеличить налоги на стики для IQOS на 319%, что полностью противоречит практике, принятой в Европейском Союзе.

"Если этот план будет реализован, он не только ограничит возможности 600 тыс. пользователей IQOS в Украине, выбравших менее вредные альтернативы сигаретам, но и может способствовать росту незаконной торговли, тем самым уменьшив доходы государства. Итак, сейчас настало время для диалога с регуляторными и законодательными органами. Мы очень надеемся на обоснованную регуляторную и налоговую политику", - заметил Костас Сальварас.

Михалис Александракис, ранее занимавший должность генерального директора "Филип Моррис Украина", присоединился к команде кластера Магреба как генеральный директор на рынках Алжира, Марокко, Туниса и Ливии.

Philip Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

Теги: #филип_моррис #кадры
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