Экономика

10:54 28.04.2020

Кредиторы неплатежеспособных банков в марте получили 2,3 млрд грн – ФГВФЛ

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Кредиторы неплатежеспособных банков в марте получили 2,3 млрд грн – ФГВФЛ

Кредиторам неплатежеспособных банков в марте 2020 года были погашены требования на общую сумму 2,286 млрд грн, что в 2,5 раза, или на 1,385 млрд грн больше, чем в феврале, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) во вторник.

В сообщении уточняется, что кредиторы второй очереди получили 20 тыс. грн, третьей – 121,97 млн грн, четвертой – 2,71 млн грн, седьмой – 2,16 млн грн.

На внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов в марте было направлено 2 млрд 161,3 млн грн, в том числе 2 млрд 154,62 млн грн – в Нацбанк Украины. В частности, VAB-банк выплатил центробанку 2 млрд 48,76 млн грн, банк "Надра" – 23,63 млн грн, Дельта Банк – 81,23 млн грн, свидетельствует сообщение.

Согласно данным Фонда, общая сумма удовлетворенных за все время требований кредиторов неплатежеспособных банков по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 48 млрд 444,17 млн грн, из которых 14 млрд 195,65 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам, в том числе 13 млрд 090,73 млн грн – НБУ.

При этом за январь-март 2020 года кредиторы неплатежеспособных банков получили 3 млрд 769,35 млн грн, в том числе 2 млрд 694,52 млн грн – внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов, из которых 2 млрд 682,9 млн грн – центробанка, отметил Фонд.

Теги: #фгвфл #кредит
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