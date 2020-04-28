Экономика

10:56 28.04.2020

BP завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

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BP завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

Британская нефтекомпания BP Plc завершила первый квартал с убытком из-за падения нефтяных цен и ослабления спроса.

Как сообщается в ее пресс-релизе, скорректированный на стоимость замещения запасов убыток (replacement cost (RC) profit/loss, эквивалент показателя чистой прибыли/чистого убытка для американских нефтекомпаний) в январе-марте составил $628 млн по сравнению с прибылью в $2,095 млрд за аналогичный период прошлого года.

Показатель включает в себя списания в размере $1,4 млрд. Без учета разовых факторов квартальная прибыль компании составила $800 млн по сравнению с $2,4 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных самой BP, предусматривал этот показатель на уровне $710 млн.

Выручка BP в первом квартале сократилась до $59,54 млрд с $67,407 млрд годом ранее.

Чистый убыток составил $4,365 млрд против чистой прибыли в $2,934 млрд в январе-марте 2019 года.

Прибыль в сегменте upstream (геологоразведка и добыча) в январе-марте упала до $1,871 млрд по сравнению с $2,928 млрд за тот же период годом ранее. При этом прибыль в сегменте downstream (переработка и сбыт) сократилась до $921 млн с $1,733 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов BP в прошедшем квартале составлял в среднем 3,715 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,8% ниже, чем годом ранее.

Капзатраты компании составили $3,5 млрд против $3,6 млрд годом ранее. Размер чистого долга компании по состоянию на конец квартала составлял $51,4 млрд по сравнению с $45,08 млрд год назад.

Компания намерена выплатить дивиденды в размере 10,5 цента на акцию, что на 2,4% выше их размера в первом квартале 2019 года.

Котировки акций BP в ходе торгов во вторник снижаются на 2,7%. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 35%.

Теги: #bp_plc #финрезультат #нефть #акции
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