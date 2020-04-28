Boeing возобновит выпуск 787 Dreamliner в Южной Каролине в начале мая

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. (SPB: BA) возобновит производство самолетов 787 Dreamliner в Южной Каролине в начале следующего месяца.

Как сообщила компания, основная часть сотрудников вернутся на рабочие места 3 и 4 мая. При этом руководящий состав выйдет на работу раньше этого времени.

Деятельность предприятий Boeing в Южной Каролине была приостановлена 8 апреля из-за введения карантинных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

На прошлой неделе компания возобновила работу на заводах в районе залива Пьюджет (город Сиэттл).

В начале апреля сообщалось, что из 160 тыс. сотрудников Boeing положительный результат тестов на COVID-19 был зафиксирован у более чем 130 человек.

Котировки акций Boeing снизились по итогам торгов в понедельник на 0,2%. Капитализация компании с начала текущего года рухнула на 60%.