ФГВФЛ уточнил порядок проведения дистанционных проверок участников Фонда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разработал и предложил изменения в порядок дистанционных проверок участников Фонда, в частности определил механизмы удаленной работы с информацией банков.

Соответствующие изменения предложены проектом решения исполнительной дирекции Фонда "Об утверждении изменений в положение о проведении проверок участников ФГВФЛ", обнародованном на сайте регулятора и предлагается к обсуждению до 27 мая.

Согласно тексту проекта, дистанционные проверки предполагают использование виртуальной частной сети (VPN) и удаленное управление операционной системой банковского компьютера.

Отмечается, что проверки включают удаленный сбор, анализ и обработку отчетов, файлов, баз данных и другой информации о деятельности банка. Кроме того, инспектор должен иметь доступ к формированию выписок, оборотно-сальдовых ведомостей и других отчетов, говорится в документе.

Уточняется, что если удаленная проверка была невозможна или результаты ее были неудовлетворительны, Фонд может провести внеплановую инспекционную проверку.

По результатам проверки банк получает справку и в замечания к которой он может прислать Фонду в течение двух дней через систему электронной почты Национального банка Украины, говорится в тексте проекта.