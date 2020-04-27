Экономика

18:25 27.04.2020

НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

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НБУ и Кабмин до мая представят программы ипотеки по ставке до 10% и льготных кредитов малому бизнесу на выплату зарплаты – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на текущей неделе Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины должны представить программы ипотеки для населения по ставке около 10% и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты зарплат работникам.

"Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский приветствовал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%. "Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такого решения", - отметил он.

Теги: #нбу #зеленский #кабмин
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