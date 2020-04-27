"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призвал энергорегулятора - Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ускорить принятие решений, которые снимут ограничения по возможности смены бытовыми потребителями (населением) поставщика газа, что также поспособствует снижению цен на него благодаря конкуренции.

"Эти предложения "Нафтогаз" еще в прошлом году подал украинскому регулятору - НКРЭКУ. Я очень надеюсь, что в ближайшее время эти ограничения с переходом будут сняты (…) Потребитель должен иметь возможность сменить поставщика без каких-либо ограничений", - сказал он в эфире телеканала "UA:Первый" в понедельник.

По словам главы НАК, речь идет об отмене нормы, которая не позволяет сменить поставщика при наличии какой-либо задолженности, что дает газсбытам преимущество по удержанию клиентов, особенно в период карантина, когда у потребителя может не быть дохода для оплаты счетов.

"Для этого (смены правил - ИФ) регулятору необходимо около одного месяца. На май они уже объективно не успеют, но на июнь это абсолютно реально сделать", - добавил он.

Коболев также убежден, что с 1 июня 2020 года реально запустить полноценный рынок газа для населения. В случае, если бытовой потребитель или производитель теплоэнергии не найдет себе поставщика на рынке, то НАК сможет выступить гарантированным поставщиком.

Глава "Нафтогаза" также сообщил, что компания еще не решила продлевать ли на следующий отопительный сезон акцию "газ про запас", которая дает возможность покупки ресурса по фиксированной цене вне зависимости от колебаний на рынке.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.