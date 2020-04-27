Экономика

16:17 27.04.2020

"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

1 мин читать
"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" пока не планирует импортировать природный газ, в страну его сейчас завозят частные трейдеры, сообщил глава группы Андрей Коболев.

"Для "Нафтогаза" мы сейчас не видим в этом (импорте - ИФ) смысла, потому что рынок переполнен. Если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке", - сказал он в эфире телеканала "UA:Первый" в понедельник.

Коболев напомнил, что Украина вышла из отопительного сезона-2019/20 с рекордными для страны запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 15,8 млрд куб. м, на 26 апреля они составляют 16,4 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #импорт #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:02 27.04.2020
"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

"Нафтогаз" призвал НКРЭКУ снять ограничения по смене бытовыми потребителями поставщика газа

13:25 27.04.2020
Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

20:46 24.04.2020
Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по поставке газа тепловикам на один год, остальным потребителям – на три месяца

19:47 24.04.2020
"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев

23:11 22.04.2020
Срок действия ПСО для населения предлагается продлить до 1 июля, для ТКЭ – на год

Срок действия ПСО для населения предлагается продлить до 1 июля, для ТКЭ – на год

20:27 22.04.2020
В Украине цена газа для населения и тепловиков в апреле снизится еще на 14,7%

В Украине цена газа для населения и тепловиков в апреле снизится еще на 14,7%

16:26 22.04.2020
Трамп сделает все от него зависящее для поддержки нефтегазовой отрасли США - глава Минэнерго

Трамп сделает все от него зависящее для поддержки нефтегазовой отрасли США - глава Минэнерго

14:03 22.04.2020
Минфин ожидает в госбюджет-2020 95% чистой прибыли "Нафтогаза" и 75% ПриватБанка

Минфин ожидает в госбюджет-2020 95% чистой прибыли "Нафтогаза" и 75% ПриватБанка

12:36 21.04.2020
Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний – глава ОГТСУ

18:46 17.04.2020
"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

"Нафтогаз": участники программы "газ про запас" могут с 20 апреля обратиться к поставщикам для возмещения ценовой разницы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек - Госслужба занятости

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B", ухудшил прогноз на "стабильный" вслед за суверенным

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек - Госслужба занятости

Сооснователь monobank сомневается в возможности реализовать новые требования по финмониторингу в сжатые сроки

Минцифры совместно с Мининфраструктуры запускают пилотный проект по внедрению е-ТТН

Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продрынков - премьер

Глава Минфина отрицает влияние увольнения глав налоговой и таможни на заключение новой программы с МВФ

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА