"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" пока не планирует импортировать природный газ, в страну его сейчас завозят частные трейдеры, сообщил глава группы Андрей Коболев.

"Для "Нафтогаза" мы сейчас не видим в этом (импорте - ИФ) смысла, потому что рынок переполнен. Если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке", - сказал он в эфире телеканала "UA:Первый" в понедельник.

Коболев напомнил, что Украина вышла из отопительного сезона-2019/20 с рекордными для страны запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) в объеме 15,8 млрд куб. м, на 26 апреля они составляют 16,4 млрд куб. м.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.