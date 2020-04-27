Инвесторы сбиты с толку ростом фондового рынка США при "чудовищном" экономическом кризисе

Американский фондовый рынок продолжает расти, несмотря на беспрецедентную заморозку глобальной экономической активности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также обвал цен на нефть.

С учетом подобных расхождений, инвесторы скептически оценивают возможность дальнейшего подъема рынка акций, пишет газета The Wall Street Journal.

Фондовый индекс S&P 500 подскочил на 27% с 23 марта, несмотря на растущие потери американского рынка труда и статданные, показывающие, что экономический спад в результате локдаунов, введенных с целью ограничения распространения коронавируса, является более тяжелым, чем можно было ожидать. Прогноз Международного валютного фонда (МВФ), обнародованный на прошлой неделе, предусматривает самый глубокий глобальный экономический спад со времен Великой депрессии 30-х гг.

Некоторые инвесторы серьезно напуганы масштабом экономического шока, пишет Financial Times.

"Мы сейчас действительно находимся на неизведанной территории, - отмечает главный инвестиционный стратег Charles Schwab Лиз Анн Сондерс. - Перед нами чудовищный кризис, который соответствует по масштабу Великой депрессии, по скорости - обвалу рынков в 1987 году, а по уровню вызываемого страха - террористическим атакам в США 11 сентября 2001 года".

Тем временем, фондовый рынок США, резко падавший в конце февраля-начале марта, уже отыграл более половины потерь. Значение индекса S&P 500 на данный момент лишь на 3,5% ниже, чем годом ранее.

Многие эксперты считают, что падение американского фондового рынка остановили действия Федеральной резервной системы (ФРС). Огромные по масштабу интервенции Федрезерва, включая как программы кредитования, так и выкупа активов, делают акции более привлекательными по сравнению с гособлигациями, доходности которых близки к нулю, а также с активами "тихой гавани", включая, золото, цены которых близки к пикам, отмечают аналитики.

Согласно прогнозу Citigroup, ведущие мировые Центробанки во главе с ФРС выкупят активы в общей сложности на $5 трлн в 2020 году - это превысит более чем вдвое объем стимулов, введенных на пике кризиса 2008-2009 гг.

"ФРС очень четко дала понять, что готова сделать все возможное, - отмечает аналитик JPMorgan Джойс Чан. - Вопрос только в том, будет ли принимаемых ею мер достаточно".

Многие инвесторы, вероятно, считают, что стимулов ФРС будет достаточно, пишет FT. Акции американских технологических компаний, включая Amazon.com Inc. и Netflix Inc., идут вверх, и даже бумаги туристических компаний отскочили на 24% от достигнутых ранее минимумов, сократив падение в этом году до 37%.

Инвесторы также надеются, что стимулирующие меры, принимаемые американским Конгрессом, помогут бизнесу и потребителям выжить в период локдауна.

В то же время, отдельные эксперты предупреждают, что восстановление международной торговли будет медленным и болезненным процессом, считая, в связи с этим, неоправданно быстрым подъем фондового рынка.

История дает повод для оптимизма, исходя из анализа крупных спадов фондового рынка США, проведенного Bespoke Investment Group. Согласно результатам этого анализа, каждый раз, когда рынок акций отыгрывал более половины потерь, он уже не возвращался к достигнутым минимумам.

Исключением, однако, стал обвал фондового рынка США в октябре 1929 года, ставший началом Великой депрессии. Рынок акций поднялся на 44% в период с ноября 1929 года по март 1930 года, после чего рухнул на 80% и не вернулся к максимумам, отмеченным в 1929 году до обвала, вплоть до сентября 1954 года.

Некоторые инвесторы считают, что такой сценарий вполне возможен в данный момент. Так, глава Elliott Management Пол Сингер предупреждает, что фондовый рынок США может возобновить падение и упасть на 50% с февральского пика.

"Несмотря на масштабные стимулы, вводимые по всему миру, а также невообразимые масштабы печати новых денег, остается огромная неопределенность в отношении будущей жизнеспособности широкого круга сфер бизнеса, - написал Сингер в обращении к клиентам. - Нам не стоит ждать, что выгодные сделки будут сыпаться, как из рога изобилия".

Финансовые отчеты компаний за первый квартал уже показывают масштаб падения выручки, с которым они сталкиваются в условиях нынешнего кризиса. Причем, мрачные результаты уже прошедшего квартала могут поблекнуть перед тем, что ждет компании во втором квартале, который, вероятно, будет "ужасающим", предупреждает стратег JPMorgan Asset Management Карен Уорд.

Лиз Анн Сондерс из Charles Schwab отмечает, что экономический спад такого масштаба, вероятно, будет приводить, как к ложным ралли на американском фондовом рынке, так и к тяжелым обвалам.

"Каждый, кто думает, что теперь мы будем двигаться прямо вверх, живет в "Ла-Ла-Ленде", - говорит она.