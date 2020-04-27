Сооснователь monobank сомневается в возможности реализовать новые требования по финмониторингу в сжатые сроки

Сооснователь monobank Олег Гороховский сомневается в возможности реализовать новые требования закона о финмониторинге относительно получения информации при совершении денежных операций.

"Что понятно на сейчас: 1. В связи с вступлением в силу нового закона о финансовом мониторинге, подход к истребованию документов, подтверждающих источник происхождения средств, не изменился. 2. Есть ряд новых требований к получению информации при совершении операций. Так, при осуществлении p2p переводов от 5 до 30 тыс. грн отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя, а при p2p переводе свыше 30 тыс. грн дополнительно указать номер счет получателя. Как это реализовать в сжатые сроки - большая загадка", - написал Гороховский в своем Телеграм-канале в понедельник.

"Абсолютно не понятно, зачем такая спешка и суета в таком сложном проекте, как изменение процедуры совершения самой массовой банковской операции в стране", - добавил он.

По его словам, при выполнении операции по пополнению карты в терминалах самообслуживания партнеров monobank возможны операции: до 30 тыс. грн, если отправитель и получатель совпадают (операция с присутствием физической карты), операции до 5 тыс. грн остаются без изменений.

"При осуществлении пополнения карты в терминалах самообслуживания других банков видимо будут возможны операции на сумму до 5 000 грн", - указал сооснователь банка.

При этом операции пополнения мобильных и оплаты коммуналки останутся без изменений, добавил Гороховский.

"Что касается операций на сумму до 5 тыс. грн, на которые требования закона не распространяются, следует отметить, что речь идет именно о наличных операциях, которыми не являются переводы клиентов банков с собственных счетов на другие счета при помощь карты", - прокомментировал агентству юрист HLP Group Сергей Кушаков.

Кушаков также добавил, что в случае нарушения требований относительно сопровождения перевода средств информацией о плательщике и получателе к субъекту первичного финансового мониторинга может быть применен штраф до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов (170 тыс. грн).

"Субъекты первичного финмона - банки и платежные системы - должны разработать более жесткие условия для сопроводительных документов во время проведения перевода. Теперь закон будет требовать, в частности, и целевое назначение перевода. Но если клиент и получатель уже идентифицированы в своих банках, уже считаются верифицированным в этом законе. Поэтому банкам при таком переводе разрешается не применять эти требования, на свое усмотрение", - пояснил Сергей Кушаков.

"Баки будут ориентироваться на свою риск-ориентированную систему, применять ли эти требования к этому клиенту или нет", - добавил юрист.

"Однако есть конкуренция на банковском рынке. Поэтому если серьезные игроки могут ужесточить свои условия, то более молодые банки могут установить более лояльные требования", - полагают HLP Group.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступает в силу с 28 апреля этого года.