Экономика

14:08 27.04.2020

Минцифры совместно с Мининфраструктуры запускают пилотный проект по внедрению е-ТТН

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Минцифры совместно с Мининфраструктуры запускают пилотный проект по внедрению е-ТТН

Минцифры совместно с Мининфраструктуры запускают пилотный проект по внедрению е-ТТН

Киев. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством инфраструктуры начинают реализацию пилотного проекта по внедрению в Украине электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН).

"Компании смогут быстро, без дополнительной бумажной волокиты и применения специального программного обеспечения, использовать преимущества электронной ТТН благодаря API (прикладной программный интерфейс, когда одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой)", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Минцифры в понедельник.

По мнению Минцифры, запуск е-ТТН позволит государству эффективно противодействоать перегрузке транспорта, разрушающей дорожное покрытие; минимизировать коррупционные злоупотребления в отрасли автоперевозок; создать массив big data для принятия решений о приоритетах развития украинской инфраструктуры.

В министерстве также отметили, что внедрение е-ТТН позволит ускорить бизнес-процессы и уменьшить простой транспорта благодаря возможности доступа контролирующих органов к единой базе документов в реальном времени.

В Минцифры подчеркнули, что необходимая нормативная база для реализации указанного проекта уже принята.

Как сообщалось, Украина планирует присоединиться к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов об электронной накладной. Проект соответствующего закона, разработанный по инициативе Мининфраструктуры, уже внесен в Верховную Раду.

Теги: #минцифры #мининфраструктуры #е_ттн
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